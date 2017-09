A.Fr. (avec Belga) Si l’on en croit Jan Stroobants, président de l’Association des médecins urgentistes de Belgique, notre pays manque actuellement de plus de 1.200 médecins travaillant aux urgences des hôpitaux. Et la situation pourrait encore empirer car un urgentiste sur deux envisagerait sérieusement de changer de métier, et 16% seraient en train de préparer activement ce changement. En cause, le plus souvent, un épuisement physique, psychique et émotionnel, indiquent les journaux du groupe Mediahuis.