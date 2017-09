Cet après-midi, il pleuvra des cordes. Le Centre flamand de la circulation (Vlaams Verkeerscentrum) avertit : les routes seront beaucoup plus encombrées que d’habitude.

Le porte-parole de l’organisation, Peter Bruyninckx, indique qu’il faut prévoir plus de temps pour atteindre sa destination et conseille aux automobilistes d’adapter leur comportement. En d’autres termes, il vaut mieux garder ses distances et rouler moins vite que d’habitude. Il conseille également de garder à l’œil les informations sur la circulation.

L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit des rafales de 60 kilomètres par heure et de nombreuses averses. Entre cet après-midi et demain matin, les précipitations peuvent atteindre jusqu’à 30 litres par mètre carré, voire plus à certains endroits. C’est surtout dans le Nord-Ouest du pays que l’on va constater de nombreuses précipitations.

Vendredi est traditionnellement une journée où l’on constate de nombreux embouteillages qui débutent dans l’après-midi. Si, à cela s’ajoute des fortes pluies, on peut s’attendre à de longues files.