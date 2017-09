Auteur: AT (avec Belga)

AT (avec Belga) Le trafic ferroviaire entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Schuman sera encore bloqué la semaine prochaine, selon Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure de la SNCB. Toute la nuit, on a évacué la boue de tunnel ferroviaire à la suite de la rupture d’une conduite d’eau à Saint-Josse-ten-Noode.