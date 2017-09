Une solution d'accueil est tout de même prévue pour les migrants les plus fragiles qui s'installent dans le parc Maximilien à Bruxelles (photo) et aux alentours de la Gare du Nord. Le Secrétaire d'Etat à la Migration Theo Francken a confirmé que des mineurs d'âge ou des femmes enceintes peuvent être accueillis via le Samusocial, qui a signé un accord avec Fedasil.

L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et le Samusocial sont en train de se concerter pour organiser cet accueil. On ne sait pas encore quand il sera disponible et le nombre de places concernées. Theo Francken souhaite en tous cas garder le projet à une petite échelle.

"Nous ne nous attendons pas non plus à ce que beaucoup de gens répondent à cette offre", précisait la porte-parole Katrien Jansseune. "La plupart refusent toute sorte d'accueil, car ils veulent poursuivre le voyage vers la Grande-Bretagne."