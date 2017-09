Ce test a révélé que ce sont surtout les hommes d’origine maghrébine qui sont traités différemment des autres.

Lorsqu’un homme d’origine étrangère demande de l’aide, dans 25% des cas, la vendeuse ne se déplace même pas et lui répond qu’elle n’a sans doute plus sa taille.

Mais lorsqu’un autochtone fait la même demande, une demi-heure plus tard, elle se déplace vers le rayon et le cas échéant se rend dans la réserve pour vérifier s’il n’ y a pas la taille demandée.

A noter que la discrimination diminue lorsque les prix augmentent. Dans les magasins les plus chers les vendeuses s’occupent plus des clients maghrébins, même si ceux-ci sont dévisagés et surveillés. "Cela s’explique par la peur des vols", déclare Dounia Bourabain. "Elles pensent sans doute que le risque de vol est plus élevé chez les personnes d’origine étrangère et surtout chez les hommes. C’est donc un double préjugés".