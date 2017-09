Le nombre de migrants qui logent aux alentours de la gare du Nord de Bruxelles et le parc Maximilien tout proche reste élevé. Le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) a annoncé une intensification des contrôles. "Nous voulons éviter la création d’un camp de tentes comme à Calais. La police locale et la police fédérale effectueront des contrôles plus fréquents à différents moments de la journée.

Actuellement les policiers effectuent déjà des opérations de contrôles quotidiens mais en général lorsqu’ils arrivent les migrants se sont déjà enfuis. Nous allons aussi tenter de mettre la main sur les trafiquants d’êtres humains".