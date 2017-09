L'organisation de protection des consommateurs a effectué une nouvelle étude sur les casques vélos pour enfants. Et les résultats ne sont pas encourageants. Le meilleur des casques testés présente un risque moyen de lésions de 30%, alors que les deux plus mauvais affichent un risque de lésions supérieur à 80% dans les conditions du test. Tous ces casques avaient pourtant bien reçu l'homologation européenne, souligne Test-Achats, qui plaide pour une révision des normes.

Le test de l'organisation a été effectué "selon une nouvelle méthode permettant d'évaluer plus précisément, et de manière plus réaliste, le risque de lésions selon les impacts en différents endroits du casque". Les tests imposés actuellement par l’Union européenne ne concernent en effet qu’un impact frontal.