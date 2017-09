Les agents de police ne pourront toutefois utiliser ces caméras corporelles qu'après avoir prévenu les personnes présentes sur le lieu de l'intervention et pour la durée de celle-ci, a précisé le cabinet du ministre de l’Intérieur Jambon.



Le bourgmestre d'Anvers et président de la N-VA, Bart De Wever, avait réclamé dimanche, lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision VTM, l'introduction "le plus rapidement possible" de ce genre d'équipement pour les policiers. Il commentait un incident survenu vendredi soir dans la commune anversoise de Borgerhout au cours duquel deux policiers ont été blessés lors d'un affrontement avec un groupe de quelque 150 jeunes.