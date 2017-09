VRT

A.Fr. Des chercheurs du Laboratoire de recherche sur la Mobilité de l’Université Catholique de Louvain (Brabant flamand) ont étudié le meilleur moyen de parvenir à améliorer la ponctualité des trains. La méthode qu’ils ont trouvée est simple et permettrait notamment de faire circuler les trains 17% plus rapidement dans la capitale. A Bruxelles, la plupart des retards se produisent dans le tunnel reliant les gares de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi.