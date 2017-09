Dimanche le collège de Berchem-Sainte-Agathe a voulu mettre les choses au point. Le service Commerce et Festivités de la commune avait reçu une demande d'emplacement pour une attraction Lambada. Sur photo, elle avait pour thématique le rock and roll et montrait des visages et une Cadillac. L'autorisation a été délivrée.

Après l'installation des attractions mardi en soirée, une visite de contrôle a été effectuée mercredi par les services de la Commune, notamment pour s'assurer du respect du plan d'installation.

Le service Commerce et Festivités a alors constaté que l'attraction Lambada portait en fait des images de femmes dénudées. Etant donné la proximité immédiate d'une attraction destinée à de très jeunes enfants et le caractère familial de ce genre d'événement, les agents communaux ont discuté de la situation avec l'exploitante.

Celle-ci a proposé de camoufler les textes à caractère érotique et les personnages dénudés.

Cette solution a été proposée par l'exploitante elle-même et ne constitue en aucun cas une injonction donnée directement par le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe Joël Riguelle (CDH), explique la Commune.

Instruction a été donnée dimanche de retirer les bâches pour ne pas envenimer les choses.