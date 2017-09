Peter Muyshondt (45) est le commissaire en chef de la zone de police Voorkempen dans la province d’Anvers. Il plaide depuis longtemps pour la légalisation des drogues et vient de publier un livre à ce sujet : "Beleid op speed" ("Politique sous speed"). Dans cet ouvrage, il écrit que la "guerre contre les drogues", qui est menée depuis plus de 40 ans, fait plus de mal que de bien.

Pourtant, il était convaincu du contraire auparavant : "J’étais un grand opposant aux drogues. J’étais convaincu que l’approche pénale était la seule bonne manière pour décourager l’usage des drogues", explique-t-il à VRT Nieuws.

Le commissaire a vécu de près les conséquences destructrices de l’addiction aux drogues : son frère Tom est décédé à la suite d’une overdose d’héroïne, ce qui a changé complètement sa vision sur la problématique.

"Après la mort de mon frère, j’ai contacté différentes personnes, j’ai commencé à lire beaucoup : de nombreuses études, des recherches universitaires. Ces documents ont été laissés de côté, car leurs conclusions ne cadrent pas avec la stratégie politique. Petit à petit, j’ai développé une nouvelle vision. Ou plutôt, je l’ai reprise d’autre, car je trouve ce point de vue exact."