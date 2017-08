Meral Özcan est devenue présidente - faisant fonction – du conseil d’administration de l’agence flamande d’intégration civique qui s’occupe du parcours d’intégration des primo-arrivants, au début de l'année. Elle avait succédé à Zuhal Demir (N-VA) lorsque celle-ci est devenue secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances, au printemps dernier.

Meral Özcan démissionne à présent de ses fonctions tout d’abord pour exprimer son mécontentement parce que des informations importantes n’ont pas été transmises au conseil d’administration. « "Nous sommes tout le temps obligé de chercher nous-mêmes les informations", a déclaré Meral Özcan à la VRT.

Et puis la vague de licenciements qui touche actuellement l’agence a aussi joué dans sa démission. Lors de l’afflux de réfugiés et de demandeurs d’asile dans notre pays l’agence avait obtenu des moyens supplémentaire du gouvernement flamand. Mais à présent que cet afflux s’est stabilisé, les moyens ont diminué et de nombreuses personnes engagées doivent partir. Le mois dernier 8 personnes ont été licenciées, mais on redoute encore de nombreux autres licenciements. "La manière dont cela se passe pose de nombreuses questions" a ajouté Meral Özcan.

L'agence est à présent à la recherche d'une nouvelle présidente.