Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens Comme chaque année, avait lieu à Waregem, en Flandre occidentale, la célèbre course hippique à obstacles "Waregem-Koerse". Mardi, de nombreux chevaux sont tombés et quatre ont été blessés. Un des chevaux a dû être euthanasié. Gaia, l’association de défense des droits des animaux, critique l’organisation et estime que les obstacles doivent être modifiés d’urgence afin que les chevaux ne puissent plus se blesser.