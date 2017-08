La presse italienne a annoncé samedi le décès du prince Antonello. On le décrivait comme un fervent voyageur et amateur d’art. Il a fondé le premier parc naturel ornithologique en Italie, Selva di Paliano. Selon les médias italiens, il était également le "premier aristocrate qui a voyagé à Cuba après la révolution". Il a collectionnait les trains à vapeur et a même construit en 1984 son propre chemin de fer.

Il y a douze ans, Paola a également perdu son frère Fabrizio. La reine avait trois frères et trois sœurs : Maria Cristina (1920-2003), Laura (1921-1972), Fabrizio (1922-2005), Augusto (1925-1943), Giovanella (1927-1941) et enfin Antonello (1930-2017). Paola est la benjamine de la famille et va fêter son 80e anniversaire le 11 septembre de cette année.

On ne connait pas encore les détails de l’enterrement du prince Antonello. Le Roi Albert et la Reine Paola ont séjourné ce mois-ci en Italie pour leurs vacances.