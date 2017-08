Le chantier du boulevard Général Jacques entre, lui, dans une nouvelle phase. Ceci implique un changement du plan de circulation, précise Bruxelles-Mobilité. Les travaux basculeront en effet du côté impair de la voirie, la circulation se fera dès lors sur une bande dans chaque sens côté pair. La zone de chantier s'étendra par ailleurs du carrefour de l'Etoile jusqu'au carrefour Beco/Saisons. Du 3 au 18 septembre, le boulevard sera complètement fermé entre 20 heures et 5 heures du matin, sauf pour les riverains.



Autre point noir: les tunnels Reyers où les interventions préparatoires au chantier de rénovation proprement dit devraient démarrer en octobre.



Le nord de la capitale n'est pas épargné non plus avec la poursuite du chantier du tram 9. L'avenue de Jette sera fermée à partir du 1er septembre dans son sens montant entre la place Reine Astrid et le square du centenaire. Des déviations locales seront mises en place. Le test de mobilité autour de la basilique de Koekelberg (photo) se poursuit aussi. A noter, enfin, des travaux d'asphaltage les week-end des 26-27 août et 2-3 septembre au carrefour de la chaussée Romaine et de l'avenue de l'Exposition.