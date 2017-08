Belga

A.Fr. Une vidéo réalisée par l’Agence flamande des routes et de la circulation résume en moins de 3 minutes quelque 35 jours et nuits de travaux sur le tronçon de 6,7 kilomètres entre Bertem et Sterrebeek (Brabant flamand), sur l’autoroute E40. Un reportage unique. Quelque 180 personnes ont travaillé sur le chantier, entre le 7 juillet et le 12 août.