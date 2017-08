D’après le quotidien régional Het Belang van Limburg, une jeune femme faisant du jogging le long du Canal Albert dans le Limbourg a vu l’exhibitionniste. "De l’autre côté du canal, un homme portant une casquette se promenait. A première vue, il se comportait normalement. Mais subitement, il s’est arrêté et à mon grand étonnement il a descendu son pantalon et a commencé à se masturber. J’ai d’abord cru qu’il était en train d’uriner, ou que j’avais mal vu. Mais l’homme n’a pas bougé et a continué à se masturber en me regardant", racontait la jeune femme au quotidien.

Elle affirme ne plus oser faire du jogging seule, pour l’instant. Elle s’est rendue à la police pour signaler les faits, mais sans conséquences pour l’instant. Et ce ne serait pas la première fois que la police de Ham enregistre des plaintes au sujet d’un exhibitionniste.