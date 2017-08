Parmi les éléments d'explication: le constat que le risque d'attentat reste grand, et le fait que les forces de l'ordre n'avaient encore jamais disposé d'autant d'informations qu’actuellement sur le terrorisme.



Les nouveaux dossiers révèlent un glissement vers des terroristes « maison », qui ne sont jamais partis en Syrie, et vers des suspects de plus en plus jeunes. Douze magistrats du parquet fédéral travaillent exclusivement sur des dossiers de terrorisme, précisent les deux quotidiens. Les nombre d’écoutes téléphoniques dans le cadre de ces dossiers ont nettement augmenté.