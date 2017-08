C’est l’ambassadrice d’Espagne en Belgique, Cecilia Yuste Rojas, qui est allée signer le registre de condoléances, ce mercredi après-midi, pour la victime limbourgeoise de l’attentat de Barcelone. Bien qu’elle parle l’espagnol, l’anglais et le français, l’ambassadrice a écrit une page complète dans le registre, en néerlandais.

"J’ai écrit un texte qui m’est venu du cœur, et j’ai demandé qu’on me le traduise en néerlandais. Je l’ai fait pour soutenir la famille, les amis et les concitoyens de la victime", expliquait Cecilia Yuste Rojas. Elle affirme ressentir surtout "de la douleur, du silence et de la solidarité" à la suite des attentats en Catalogne.