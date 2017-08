Depuis 2015, tous les cyclomoteurs, de même que les tricycles et quadricycles atteignant une vitesse maximale de 45 km/h, doivent être immatriculés et pourvus d'une plaque d'immatriculation. Pour les cyclomoteurs achetés avant le 31 mars 2014, une période prolongée de régularisation avait été prévue. Elle s'achève le 10 décembre prochain.



A quatre mois de l'échéance, un grand nombre de cyclomoteurs n'ont toutefois pas encore été immatriculés. "Un peu plus de 95.000 véhicules ont été immatriculés, soit seulement la moitié du parc existant", affirme Stijn Vancuyck, conseiller deux-roues motorisés à la Febiac.