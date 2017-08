L'enquête sur les attentats à Barcelone et Cambrils a révélé que l'imam espagnol Abdelbaki Es Satty, cerveau des attaques, aurait séjourné quelques temps en Belgique l'an dernier et y serait retourné à plusieurs reprises après son départ. La communauté musulmane de Vilvorde et Diegem (Brabant flamand) a même demandé à la police d'enquêter sur l’imam lorsqu'il était sur le territoire belge.

Le ministre de l’Intérieur plaide dès lors pour disposer de plus d'informateurs au sein de la communauté musulmane. Au micro de Radio 1 (VRT), Jan Jambon déclarait encore : "C’est avant tout le travail de la Sûreté d’Etat de voir comment améliorer la transmission des informations. Elle est cruciale pour la prise de décisions".