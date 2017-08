Quelque 22.000 bagages ont également été contrôlés. Environ 340 trains ont été concernés par ce dispositif, a précisé Jan Jambon (photo). "Des contrôles plus approfondis ont été opérés sur 170 personnes." Les échos revenant du terrain "sont plutôt positifs, les équipements et équipes mises en place sont fiables", a signalé François Bellot.



A Liège, une vingtaine de trains Thalys et ICE circulent chaque jour. Depuis la mi-juillet, le passager qui désire emprunter un de ces trains doit passer par un bunker installé sur la plateforme au-dessus des voies. Le voyageur se présente à un agent de sécurité de la SNCB (Securail), qui dispose d'un petit appareil mobile. Celui-ci décide aléatoirement, via un algorithme, si un contrôle doit être effectué.