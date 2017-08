VRT

A.Fr. (avec Belga) Après 42 mois de travaux, la nouvelle autoroute A11 est fin prête (photo hors contexte). Son inauguration aura lieu samedi 26 août et sa mise en service officielle probablement vendredi 1er septembre, annonce l’Agence routière flamande. Tronçon important du réseau routier en Flandre occidentale, l’autoroute de 12 km de long assurera une liaison rapide entre la N31 à Bruges et la N49 à Knokke-Heist. Trafic local et trafic de marchandises vers Zeebrugge seront séparés, pour améliorer la fluidité.