Les pistes de couleur cyan devraient remplacer à terme les pistes cyclables rouges, qui palissent rapidement et ne sont alors plus bien visibles, surtout la nuit. Termonde est la première ville de Flandre, et de Belgique, à faire l’essai de cette nouvelle couleur.

"Les pistes cyclables réfléchissantes sont un projet pilote", explique l’échevin Niels Tas. "Dans notre politique Mobilité, nous avons deux grands objectifs à Termonde. Nous voulons d’abord que le nombre d’accidents avec blessés diminue dans la ville. Et nous y sommes déjà parvenus".