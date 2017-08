Le curé a été écarté lundi de ses fonctions de prêtre des paroisses de Saint-Joseph et Sainte-Aldegonde de Zwevezele, en Flandre occidentale. "L’évêque a pris cette décision bien réfléchie en tenant compte de la procédure canonique et dans le but d’arriver à un travail paroissial plus serein dans les églises de Zwevezele", indique l’évêché de Bruges.