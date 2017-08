L'échouage du CSCL Jupiter sur l’Escaut occidental avait interrompu pendant plusieurs heures le trafic maritime des embarcations les plus massives vers le port d'Anvers, le deuxième plus important d'Europe.



Une première tentative de dégager le navire avait échoué, mais la seconde - qui avait attiré des centaines de curieux - avait été couronnée de succès. Le bateau avait ensuite été conduit à Anvers, où ont eu lieu les premières réparations et les vérifications sur la structure du colosse.

Le porte-conteneurs a pu reprendre la mer, mais uniquement pour un trajet limité. "Le bateau peut rallier Hambourg et ensuite Rotterdam, mais une nouvelle vérification sera ensuite nécessaire", expliquait Annik Dirkx, porte-parole du port d'Anvers dimanche. "On ne peut pas exclure des dégâts dans la partie inférieure du bateau. Il a dès lors reçu une autorisation de naviguer limitée, pas encore de feu vert pour un voyage plus long."