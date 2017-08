Les enfants était impressionnés par les événements mais se sont bien comportés. "Nous avons essayé de les calmer le plus possible, mais c’est très difficile si on ne sait pas ce qu’il se passe exactement" poursuit Sofie.

La confusion était surtout palpable quand ils étaient dans le stand de poissons. À ce moment-là, les parents ne savaient pas si des terroristes arpentaient le marché. "Mais nous nous sentions quand même en sécurité et nous avons essayé de transmettre ce sentiment aux enfants."