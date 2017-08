Des rues baptisées d'après Cyriel Verschaeve existent également à Breendonk, Marke, Zoersel et Capelle-au-Bois. A Breendonk, où se trouve le Mémorial abritant les cendres des morts dans les camps de concentration nazis, la question d'une nouvelle dénomination a été posée aux habitants de la rue qui, à une très large majorité, n'en ont pas voulu. Le bourgmestre a estimé qu'il devait clore le dossier.



Le nom de Cyriel Verschaeve n'est pas le seul mis en cause. A Dentergem, le nom de la rue Joris Van Severen (donné en 1981), pose également question, mais le bourgmestre Koenraad Degroote (N-VA, photo) affirme qu’il n’a jamais été critiqué par la population. Van Severen est surtout connu comme fondateur de l’organisation politique flamande Verdinaso (1931-41), proche du fascisme, qui défendait les politiques de Hitler et Mussolini.

Dans le quotidien De Morgen, l'historien et recteur de l'Université d'Anvers, Herman Van Goethem, a appelé à un débat national sur les monuments. Sur les réseaux sociaux, la question de la statue du général Lee à Charlottesville a également réveillé la mémoire coloniale. La Belgique ne manque pas d'inscriptions et de monuments rappelant cet épisode de l'histoire nationale, tumultueux et souvent sanguinaire.