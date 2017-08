Les passagers ne doivent pas spécifiquement porter plainte via l’organisation Claim It, ils peuvent s’adresser directement à la compagnie aérienne. "Dans un peu plus de la moitié des cas, nous allons cependant au tribunal. Des compagnies aériennes appliquent cette stratégie pour essayer de rembourser un montant inférieur. Les compagnies aériennes préfèrent payer des dizaines de milliers d’euros en frais de justice. Ce qui est étrange, car les passagers ne demandent pas un cadeau, mais quelque chose auquel ils ont droit. Nous sommes déjà même allés devant la Cour de Cassation, ce qui prouve jusqu’où peuvent aller certaines compagnies", affirme le représentant de Claim It.

Toute personne qui fait appel aux services d’une organisation comme Claim It paie une partie à cette dernière pour son intervention. Si la demande d’indemnisation ne mène à rien, le consommateur ne paie rien. Si la demande s’avère fructueuse, le consommateur reverse alors 25 % du montant dédommagé plus la tva. Dans certains cas de force majeure, comme des violentes tempêtes, une grève sauvage ou une attaque terroriste, les compagnies aériennes ne sont pas tenues de payer un dédommagement.