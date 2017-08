Les frères inséparables étaient nés en 1913 à Termonde (Flandre orientale), sous les noms Pieter et Paulus. Comme ils furent élevés en français, on les appelait Pierre et Paul. Leur père était magistrat à Gand, où la famille avait déménagé. Finalement, Pierre devint avocat et Paul magistrat, comme son père.

Pendant cinq ans, les deux frères vécurent séparés l’un de l’autre, avant que Pierre n’emménage chez son frère à Audenarde, au sud de Gand. Les deux ne se sont jamais mariés.

"Nous ne nous entendions jamais avec les amies de l’autre. Nous sortions beaucoup, dans le temps, mais le courant ne passait jamais entre Pierre et ma petite amie, et inversement. Nous sommes donc restés célibataires et ensemble", expliquait Pierre lors d’une des rares interviews accordées par les jumeaux, au quotidien De Standaard.

Les jumeaux masculins les plus âgés à avoir jamais vécu sont les Américains Glen et Dale Moyer, nés en 1895. Ils ont atteint 105 ans.