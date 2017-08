Infrabel estime que l’évolution est négative. D’autant plus que le gestionnaire du réseau ferroviaire belge multiplie ces dernières années les campagnes de sensibilisation (photo) à l’attention du public et des usagers du train. Il a aussi placé des panneaux d’interdiction de traverser, des caméras de surveillance, fermé des passages le long des voies et placé des tapis "anti-trespassing" dans des dizaines de gares du pays pour décourager ceux qui voudraient s’aventurer sur les voies.

D’après les chiffres d’Infrabel, 80% des personnes qui descendent sur les rails sont des hommes âgés de 18 à 34 ans. La plupart d’entre eux le font pour gagner un peu de temps et ne pas devoir prendre le détour plus sûr. D’autres estiment que les bords de voies sont un bel endroit pour se promener. D’autres encore préfèrent passer au-dessus des voies plutôt que de s’engager dans les tunnels sous les rails, dont ils ont peur.

Infrabel souligne que marcher sur les voies est une infraction, qui donne lieu à de lourdes amendes.