Le Comité contre le terrorisme a été créé à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Il contrôle avant tout les mesures prises contre le terrorisme dans les pays membres de l’ONU et aide ces pays à mettre les mesures en place, si nécessaire.

La Belge Michèle Coninsx est actuellement présidente d'Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne. Elle est également présidente de l'équipe de lutte contre le terrorisme d'Eurojust et de l'équipe spéciale sur l'avenir d'Eurojust.

Originaire du Limbourg, Michèle Coninsx est diplômée en droit et criminologie de l’Université Libre néerlandophone de Bruxelles (VUB). Elle donne notamment cours à la Queen Mary Université de Londres. Entre 1997 et 2001, Coninsx a été procureur à Bruxelles, chargée notamment de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.