"Nous dénombrons le nombre de lieux où sont installées des caméras", explique Peter Van den Eynde, de la Commission Vie Privée. "Le nombre de caméras est donc bien plus élevé." C’est à Anvers que seraient postées le plus grand nombre de caméras.



"Il semble que nous nous préoccupions de moins en moins du fait que nous sommes constamment filmés", a affirmé de son côté le professeur de droit numérique Patrick Van Eecke. "Nous nous sentons plus en sécurité, mais nous ne réalisons pas quelles données sont collectées."