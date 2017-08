Les travaux menés par l’Agence flamande des routes et de la circulation avaient débuté le 7 juillet sur un tronçon de 6,7 kilomètres compris entre les sorties Bertem et Sterrebeek, dans la direction Louvain-Bruxelles de l’autoroute E40. Le chantier a mené à la fermeture de plusieurs bandes de circulation, dans les deux sens, durant de longues semaines.



Depuis le 1er août, une bande de circulation supplémentaire était libérée pendant les heures de pointe sur l'axe de l'autoroute E40 reliant Louvain à Bruxelles.



Vendredi encore, l’Agence flamande indiquait que la signalisation du chantier serait retirée ce week-end et que l'autoroute serait entièrement rouverte à la circulation lundi matin. Mais les travaux ont pu être terminés deux jours plus tôt et c’est donc ce samedi après-midi que le tronçon sur l’E40 sera à nouveau totalement dégagé.