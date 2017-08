VRT

A.Fr. (avec Belga) Quelques mois avant le triple homicide à Moere de son ancienne amie et des grands-parents de cette dernière et l’assassinat d’un photographe à Mont-Saint-Amand - commis en juillet et qu’il a tous les quatre avoués - le suspect de 25 ans aurait également menacé avec un couteau un Brugeois de 24 ans. Ce dernier était un ami de l’ancienne copine du bodybuilder appréhendé et lui avait offert un abri. Cet élément sera rajouté comme information au lourd dossier déjà constitué.