"Les escrocs parviennent à mettre leur victimes en confiance en leur faisant des compliments par exemple. Déconcentrées les victimes ne se rendent pas compte qu’elles ne reçoivent pas leur argent en retour. Les auteurs de l’escroquerie font mine de rendre l’argent mais en réalité il en manque" a expliqué Ine Deburgraeve de la zone de police Westkust.

Les deux femmes et l’homme qui ont escroqué plusieurs exploitants de café ou restaurant de la Côte modifient souvent leur apparence. Les deux femmes changent souvent de couleur de cheveux et l’homme porte parfois une barbe. Les polices de Middelkerke et d’Ostende ont également enregistré des plaintes pour fraude au change.