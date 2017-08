La coopération internationale s’organise donc mieux. L’an dernier, la législation belge a en outre été adaptée aux directives européennes. La Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités reçoit aussi un rôle plus actif dans la lutte contre la pédopornographie. Child Focus fait partie d’un réseau international de lutte contre la pédopornographie en ligne (INHOPE), comprenant 40 pays différents, et transmet à ce réseau toutes informations sur de la pornographie infantile diffusée depuis des serveurs étrangers.

Child Focus est maintenant aussi compétente pour visionner et analyser des images qu’elle reçoit via des points de contact. Jusqu’il y a peu, c’était impossible, parce que la consultation de matériel pédopornographique est punissable par la loi.