Belga

A.Fr. (avec Belga) Deux adolescents de 16 et 17 ans se sont enfuis, lundi vers 17h30, du centre fédéral fermé pour jeunes situé à Everberg, en Brabant flamand. Les intenses recherches de la police ont permis de retrouver l’aîné d’entre eux, mais le second court toujours ce mardi midi. Enfermé pour vols et cambriolages, notamment, il n’en est pas à sa première tentative d’évasion.