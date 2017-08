Belga

A.Fr. (avec Belga) Le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) souhaite que la formation de cadre moyen à l’école de police soit directement accessible à tout candidat diplômé de l’enseignement supérieur, et plus seulement aux agents. Il veut ainsi remédier à la pénurie d’inspecteurs principaux, indiquent ce jeudi les quotidiens Het Laatste Nieuws et De Morgen.