Le chatbot fonctionne via l'application de Facebook "Messenger". Les voyageurs peuvent ouvrir une fenêtre de conversation sur l'application en scannant avec leur smartphone un code placé sur des autocollants et affiches à Bruxelles, ou via la page facebook.com/cathetgery.

Les personnages Cath et Géry s'adressent aux utilisateurs en français, néerlandais ou anglais et proposent une liste d'activités et de bons plans dans "leur" quartier: Sainte-Catherine (pour Cath) et les halles Saint-Géry (pour Géry).