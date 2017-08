S'il est difficile de quantifier les risques du GSM au volant, "on estime qu'un conducteur qui téléphone court trois à quatre fois plus de risques d'être impliqué dans un accident qu'un conducteur attentif", souligne l'IBSR. Le risque est même multiplié par 23 quand il s'agit de l'envoi d'un SMS, le regard du chauffeur quittant carrément la route.



En 2016, il y a eu 51.190 blessés et 637 morts sur nos routes. Selon les études sur le sujet, la distraction joue un rôle dans 5 à 25% des accidents de la route. L'estimation de 30 morts et 2.500 blessés imputables à l'usage du GSM est donc dans le bas de la fourchette.