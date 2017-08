Il affirmait par ailleurs n'avoir "jamais observé de phénomène analogue" au cours de ses visites dans les 47 États membres au cours des 27 dernières années. Et il soulignait les risques qui sont engendrés par pareille situation.



De façon concrète, un juge d'instruction anversois a récemment demandé aux autorités néerlandaises la remise de huit personnes suspectées de participation à une organisation criminelle responsable de trafic de drogues entre l'Amérique du Sud et l'Europe, notamment via le port d'Anvers. Mais le juge néerlandais refuse de livrer les suspects à la Belgique.

Ces huit suspects resteront cependant aux Pays-Bas pour l'instant, étant donné que la justice Outre-Moerdijk a décidé de suspendre les demandes de remise. Elle attend que la situation dans les prisons belges s’éclaircisse.