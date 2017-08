Le centre d’aide 112 a lancé un nouveau numéro pour les appels à l’aide qui ne sont pas extrêmement urgents, indique ce mardi le quotidien Het Nieuwsblad. L’information a été confirmée à la VRT par Erik Engels, qui dirige le centre d’aide 112 du Brabant flamand.

"Le numéro 1722 sera activé lors de situations météorologiques extrêmes, comme les orages et tempêtes ou les pluies très violentes. L’Institut royal de Météorologie (photo) nous donne sans cesse des mises à jour de la situation et quand elle passe au code orange ou rouge, le 1722 sera activé", précise Erik Engels. Le déclenchement sera effectué une heure avant l’arrivée de l’intempérie et jusqu’à 4 heures après la fin de l’alerte.