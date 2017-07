Le conducteur de 43 ans est décédé. Son épouse (42 ans) et leur fils (17 ans) sont grièvement blessés, confirmait le bourgmestre Johan Van Durme. "La dame et le fils sont très mal en point et maintenus dans le coma. Le désarroi est grand à Oosterzele". Mère et fils ont été emmenés dans deux hôpitaux de la région.

D’après le bourgmestre Van Durme, la famille exploite un restaurant à Velzeke, près de Zottegem en Flandre orientale. "Je me suis rendu aujourd’hui auprès des proches de la famille accidentée. Le service de récupération des victimes de la police locale leur avait annoncé la triste nouvelle. Ils sont sous le choc. C’est terrible".

L’autoroute A3 en direction de Francfort a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures à la suite de l’accident. Dans le sens inverse, il y avait aussi des bouchons causés par des curieux.