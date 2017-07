D’après Mario Goes de SOS Reptile, le python royal n’est pas venimeux. "Cette espèce de serpent est assez calme et ne réagit pas rapidement de façon agressive. Mais il faut tout de même se méfier. Quand il se sent menacé, le python royal peut mordre méchamment", précise Goes.

Comment l’animal est-il arrivé dans ce jardin et d’où vient-il ? Le mystère était encore entier ce vendredi matin.