Le jeune homme originaire de Varsenare, en Flandre occidentale, aurait d’abord attaqué la jeune fille mardi soir. Les grands-parents de l’adolescente seraient alors intervenus, pour tenter de le maitriser. Mais en vain. Il se serait ensuite retourné contre eux.

Les parents de la jeune fille étaient en voyage. L’homme a pris la fuite après les faits, et la police serait encore toujours à sa recherche. Les trois victimes sont décédées.

D’après l’agence de presse Belga, le suspect présumé du triple homicide à Moere avait posté une vidéo d'adieu sur YouTube il y a quelques jours. Le jeune homme y adresse un message à son ex petite-amie de 17 ans, déclarant notamment ne pouvoir supporter leur rupture et n’avoir plus de raison de vivre.