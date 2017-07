La victime a été transférée à l'hôpital Saint-Jean dans un état grave. Elle y est décédée en fin d'après-midi. Il s'agit d'un jeune homme non inscrit en Belgique, originaire du Soudan et âgé de 17 ans, a indiqué le parquet de Bruxelles ce mardi.



Le bus concerné par l'accident a été identifié. Contacté par la police, son chauffeur s'est arrêté sur une aire d'autoroute à Adinkerke. Il n'était pas sous l'influence d'alcool ni de stupéfiants. Un expert automobile et le laboratoire scientifique de la police fédérale sont descendus sur les lieux. Plusieurs devoirs d'enquête ont été effectués sur réquisition du parquet.



Le chauffeur du bus a été auditionné, puis relaxé. Il semblerait qu'il ne se soit pas rendu compte de la présence d'une personne sous son bus.