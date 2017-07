D’après le Registre central des armes, 699.371 armes sont actuellement légalement aux mains de particuliers belges, indiquent ce lundi les journaux du groupe Sudpresse. Si on y ajoute les armes de la police (mais sans celles des militaires et armuriers), le total au 1er janvier 2017 atteignait 781.419 armes déclarées, soit 10.775 de plus qu'un an plus tôt.