Selon les sites internet des médias germanophones Grenz-Echo et Ostbelgiendirekt, l’adolescent a disparu samedi vers 16h alors qu'il s'était baigné dans le lac, entre Berg et Wirtzfeld, avec un groupe de scouts. Une fois sortis de l'eau, les jeunes ont constaté que l'adolescent manquait à l'appel.



Le jeune homme de 15 ans souffre d'autisme, indiquent les médias germanophones qui précisent qu'il mesure 1,70 mètre, est de corpulence mince et a les cheveux noirs coupés courts. Au moment de sa disparition, il portait un short de bain bleu.



A la suite de l'incident, la police le recherche activement. Toute personne ayant aperçu l'adolescent est priée d'en avertir la police en formant le numéro de téléphone 101.