Belga

A.Fr. (avec Belga) Le tour-opérateur Thomas Cook organise ce samedi un vol spécial pour rapatrier de l’île grecque en mer Egée (photo) ses clients belges, néerlandais et allemands qui logeaient au Continental Palace. L’hôtel endommagé ne peut plus héberger de voyageurs depuis le séisme qui a frappé la région entre Kos et la station balnéaire turque de Bodrum, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et il n’y a plus de places dans d’autres hôtels pour les accueillir. L'ensemble des touristes voyageant via le tour-opérateur TUI sont par contre en mesure de passer la nuit à l'hôtel, que ce soit sur l'île grecque ou dans la station balnéaire turque.